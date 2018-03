Il y aura un après Zalando en Belgique!

♦ Le climat social

À la tête de l’Union wallonne des entreprises, Olivier De Wasseige déplore lui aussi ces grèves. " Le climat dans les entreprises est bon. Le vrai problème en Wallonie, ce sont ces grèves politiques menées par les syndicats contre des décisions des gouvernements. C’est inacceptable d’empêcher des professeurs de rentrer dans les écoles. Cette image négative arrive jusqu’aux investisseurs étrangers et je peux tout à fait comprendre que ces situations freinent des investissements. Un acteur de l’e-commerce ne peut pas prendre le risque de voir son centre de distribution bloqué deux ou trois jours par an. "

♦ La rigidité de la législation sur le travail de nuit et du week-end

Si la législation fédérale a été revue cet été, elle reste le véritable maillon faible de la Belgique. Selon Comeos, la fédération du commerce et des services, "nous avons des règles qui datent essentiellement des années 70 et élaborées à l’époque pour l’industrie et une économie qui avance lentement. Aujourd’hui, l’économie bouge plus vite. Il faut changer le cadre."