"J'ai l'intime conviction que les ventes de Nethys ont été opérées au bon prix"

La saga Nethys n'en finit pas de rebondir. Fin septembre, le Conseil d'administration d'Enodia mandatait un cabinet d'avocats et un réviseur d'entreprises, tous deux indépendants, pour analyser les conditions de la vente des actifs effectuée par Nethys (VOO, Elicio, Win). Aujourd'hui, l'impartialité du réviseur BDO est remise en cause par le ministre wallon des Pouvoirs publics, Pierre-Yves Dermagne.

Moreau & Co licenciés

Il y aura-t-il une AG ce vendredi?

"Le conseil de Finanpart (qui réunit les mêmes membres que celui d'Enodia) a demandé la tenue d'une assemblée générale de Nethys ce vendredi. Or la loi dit qu'il faut 15 jours pour convoquer une AG mais le monde politique nous presse d'aller plus vite. Il faut donc que les actionnaires valident sa tenue, à savoir Finanpart et WBCC (une société présidée par Stéphane Moreau et qui gère le call-center de Nethys, NDLR). À ce jour je ne sais pas ce qu'a décidé WBCC."