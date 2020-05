"J'ai trouvé qu'il s'agisait d'une parenthèse enchantée"

Après avoir dû mettre le personnel du Cercle de Lorraine à l'arrêt à cause du Covid-19, Isabelle Simon, la directrice du cercle d'affaires, a dû se résoudre à demander la réorganisation judiciaire.

"J'attendais votre appel. Je mange une mangue dans mon bureau avec mon chat sur mes genoux." Isabelle Simon, la directrice générale du Cercle de Lorraine, a eu une semaine difficile. Lundi, les responsables du cercle d'affaires créé par Stéphan Jourdain en 1997 ont annoncé à leurs membres le passage par la case tribunal et la réorganisation judiciaire (PRJ) pour sauver l'activité. Le Cercle de Lorraine se cherchant un repreneur, nous pensions qu'Isabelle Simon se déroberait à notre entretien prévu de longue date. Mais ce n'est pas le genre de la maison, semble-t-il.

Comme d'autres avant elle, Isabelle Simon aborde d'abord le volet personnel de ce confinement qui, doucement, touche à sa fin. "Je n'ai pas honte de le dire, mais avec les renforcements des liens familiaux, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une parenthèse enchantée", nous explique Isabelle Simon qui avoue s'être réapproprié son lieu de vie pour cause de télétravail. Mais de son propre aveu, cette façon de travailler à distance "n'est pas sa came". Mais elle apprécie ce temps retrouvé, de ne plus être obligée de courir contre la montre.

En affaires courantes

Sur le plan professionnel, on l'a dit, les choses sont plus compliquées. Au début de la crise du Covid-19, il a d'abord fallu mettre le personnel à l'arrêt, mais le temps avançant, il a fallu se rendre à l'évidence. "Les frais fixes étaient trop lourds, nous n'avions plus de rentrées. Nous avons dû prendre une décision qui était un mal nécessaire", explique Isabelle Simon, qui assure travailler aujourd'hui comme un gouvernement en affaires courantes. "Nous continuons toutes nos activités virtuelles, rien ne change. Nous cherchons à organiser la suite pour le repreneur", explique la directrice générale du Cercle de Lorraine.

Même si elle n'a plus toutes les cartes en mains, une chose est certaine, Isabelle Simon se tient à la disposition du futur repreneur, et si celui-ci veut qu'elle garde la barre, elle le fera. "Je reste convaincue qu'il y a plein de choses à faire pour le développement du Cercle. Nous préparons la relance en espérant que le repreneur sera dans la même optique", assure-t-elle, glissant qu'elle espère de tout cœur que l'aventure continue avec elle. "J'ai tellement travaillé pour le développement du Cercle, je trouve que le produit est magnifique et l'endroit est exceptionnel", ajoute-t-elle avant de préciser qu'elle a encore plein d'idées.

On l'a dit, la directrice n'a plus les cartes en main, la date et les conditions de la réouverture du Cercle de Lorraine dépendront du mandataire de justice qui sera désigné par le tribunal de l'entreprise pour gérer le transfert des activités. "Ce que je vise, c'est la pérennité et le sauvetage du Cercle de Lorraine."