Jean-Paul Van Avermaet (G4S) nouveau CEO de bpost

Une perle rare

Il devra en outre être capable de composer avec des parties prenantes aux objectifs pas forcément alignés: l’État actionnaire, les actionnaires privés via la Bourse, le personnel et les syndicats, les clients et l’opinion publique. Et, last but not least, il devra se satisfaire d’un salaire limité par la loi (500.000 euros fixe et 150.000 euros variable, indexés).