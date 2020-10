Jean-Paul Van Avermaet affirme avoir prévenu bpost, dès le 8 avril, des enquêtes le visant

Enquête américaine

Le CEO de bpost a d'ailleurs été questionné, ce mardi, sur la possibilité qu'il a, ou non, de voyager aux États-Unis. "J’ai dit au conseil d’administration que je suis prêt à effectuer les voyages nécessaires dans l’exercice de ma fonction , sauf empêchement pour cause de Covid bien sûr."

Jean-Paul Van Avermaet n'a toutefois pas souhaité s'étendre sur le sujet. " J’ai compris que la demande d'informations de l’ABC est la première étape de l’enquête." Et d'ajouter: "Je préférerais vous en dire plus, mais je suis tenu par les règles de confidentialité tant que dure l’enquête. Je dois donc rester prudent."

Double salaire perçu?

Les parlementaires ont également souhaité entendre sa version des faits au sujet d'une possible double perception de salaire à ses débuts chez bpost, en janvier 2020. Pour le CEO, il s'agissait d'un solde de son pécule de vacances dû par G4S, "ce qui était tout à fait normal et contractuel".

Quant au fait que bpost ait eu deux CEO pendant un mois et demi (du 13 janvier au 26 février), il a justifié cela par la nécessité d’assurer la meilleure transition possible entre l'ancien dirigeant et lui-même. Jean-Paul Van Avermaet affirme avoir mis cette période à profit pour travailler tour à tour comme facteur, au centre de tri et comme chauffeur... afin d’"apprendre à connaître l’entreprise".