Jean-Paul Van Avermaet inculpé aux États-Unis

Il risque , selon De Standaard , 10 ans de prison et une amende d'un million de dollars. S'il plaide coupable, sa peine pourrait être réduite à 2 ans de prison et 100.000 dollars d'amende.

Liste de gros clients

Des échanges de mails et de SMS entre les dirigeants de G4S et Seris évoquent une liste de clients importants et une intention d'augmenter artificiellement les prix de certains contrats. Dans la liste, on trouvait des sociétés américaines, ce qui avait déclenché l'enquête américaine.