Jeff Bezos, monstre et génie

"Work hard. Have fun. Make history." Le mantra d’Amazon. Un slogan brandi ad nauseam, dans les hangars, au-dessus des portiques, au cœur des bureaux, partout où la société peut afficher son ambition, jusqu’à en souligner le sourire en coin de son célèbre logo. Jeff Bezos est sur le départ, mais ce "make history" de Jeff Bezos, lui, continuera. Une histoire qu’en 26 ans, l’homme le plus riche de la planète a créée de toutes pièces. D’une simple bibliothèque en ligne, Amazon est devenu une success story planétaire qui figure désormais dans les syllabi de toute business school digne de ce nom .

Depuis la fondation de son entreprise, Amazon a aussi modifié nos comportements, bouleversé nos quotidiens, transcendé jusqu’à nos besoins les plus personnels . Son fondateur le martèle : "Notre objectif est d’être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde ." Et le client le lui rend bien. Par milliards, nous avons profité de ses prix au plancher, de ses facilités de livraison, des conseils de ses algorithmes. Grâce à nous, ses clients, la plateforme tentaculaire d’e-commerce s’est transformée en un colosse omnipoten t. Amazon a détrôné Walmart, Barnes & Noble ; il a conquis le monde du cloud, disloqué les modes de transport ; il s’est lancé dans l’alimentaire, dans la santé, dans les piles à combustible ; avec son Prime Video, il concurrence les titans du cinéma.

Comme ses collègues Gafa, Amazon est-il un monstre à brider, un Léviathan à détruire ? Le débat est brûlant, et il demande une réponse. Mais il ne doit pas oblitérer la fantastique aventure qui s’est écrite sous nos yeux, et à laquelle nous avons contribué. Si Jeff Bezos a laissé une trace dans l’histoire, ce sera celle d’un chef d’entreprise visionnaire capable de façonner le monde à son image. À nous de nous en inspirer, d’en tirer le meilleur. Et d’en jeter une fois pour toutes sa face la plus sombre.