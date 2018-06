Koen Van Gerven défend le rachat de Radial, pas son prix

Le patron de bpost a expliqué sa stratégie aux parlementaires de la Commission infrastructure: moins de boîtes aux lettres, mais plus accessibles. Il a aussi défendu l'acquisition de Radial même s'il doute qu'il aurait encore déboursé autant.

Il a donc confirmé que bpost va dans les prochaines années supprimer 25 à 30% de ses quelque 13.000 boîtes aux lettres. "Nous ne ferons plus seulement attention aux volumes déposés chaque jour dans nos boîtes, mais aussi à leur accessibilité. Dans les régions rurales, il faut que 90% des habitants aient une boîte à moins de 1,5 km. En ville, la distance doit être inférieure à 950 m. Davantage de boîtes sont donc appelées à disparaître en ville qu'à la campagne."

L'entreprise de services postaux veut dès le 1er janvier expérimenter la distinction entre les envois livrés dans la journée et ceux qui le seront dans les trois jours. Koen Van Gerven parle d'un processus à maîtriser via des projets-pilotes. "Nous avons beaucoup à apprendre de l'étranger, nous n'allons rien inventer." Bpost va donc faire une différence entre les boîtes aux lettres pour les envois prioritaires et celles pour les autres.