L'action bpost dopée par une collaboration avec DHL

"Stimuler l’e-commerce transfrontalier et offrir aux e-tailers une solution globale sur le plan logistique", telle est l'ambition de bpost et DHL. Ils annoncent la création d'une collaboration dans le Benelux.

Sous la bannière "Les livreurs du Benelux", ils vont ainsi accélérer le traitement des achats transfrontaliers effectués via l'e-commerce; de quoi satisfaire le consommateur mais aussi les webshops. "La croissance de l’e-commerce entraîne une augmentation du shopping en ligne transfrontalier. Grâce à cette collaboration dans les domaines de la livraison, du tri, de la distribution et des retours, l’e-commerce transfrontalier bénéficie d'un stimulant supplémentaire et les boutiques en ligne se voient proposer une solution 'tout-en-un', "lit-on dans un communiqué.