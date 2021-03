L’action bpost soufflée par un colis piégé

Non, décidément, bpost n’emprunte pas le même chemin que PostNL . Au plus grand dam de ses actionnaires d’ailleurs. La semaine dernière, son concurrent néerlandais a publié des résultats particulièrement costauds grâce aux colis avec un ebit normalisé multiplié par plus de trois à 140 millions d’euros. Et, à la clé, la distribution d’un dividende que l’opérateur postal compte bien majorer dans les deux années à venir.