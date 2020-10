L'e-commerce ne menace pas (trop) les magasins physiques

Alors que le commerce électronique est un des rares gagnants de la crise, il fait bon ménage avec les magasins traditionnels selon une étude sectorielle de Comeos.

Connaissez-vous le "webrooming"? Cette manière de faire du shopping, qui consiste à repérer l'objet désiré sur internet et d'ensuite l'acheter en magasin, est pratiquée par 55% des consommateurs belges. Bonne nouvelle donc pour les commerçants traditionnels: il est bien plus pratiqué que son opposé, le "showrooming", qui consiste à repérer l'objet dans les magasins avant de l’acheter (souvent moins cher) en ligne, et qui n'est plébiscité que par 28% des répondants de la traditionnelle étude e-commerce de Comeos qui en est cette année à sa 10e édition.

Ce qui valait bien un petit zoom à l'heure où le commerce électronique est un des rares gagnants de la crise, puisque le lobby commerçant lui prédit une croissance de 25% cette année, rapportait récemment Le Soir. Comeos a donc sondé 2.000 Belges au mois d'avril, en plein confinement, lorsque, à l'exception des commerces alimentaires, tous les magasins étaient fermés. Ce qui peut biaiser les résultats. À l'époque, l'intention d'achat en ligne était ainsi de 94%!

+19% de croissance Le secteur de la beauté/santé est celui qui a connu la plus forte croissance de ses ventes en ligne en 2019: +19%.

Au cours de l'année écoulée, en 2019, 80% de l'ensemble des consommateurs actifs sur internet, ont acheté en ligne, contre 60% il y a dix ans. Une croissance logique, mais pendant longtemps l'e-commerce a stagné autour des 70% de la population. En cause: le manque de confiance, des sites peu conviviaux, des livraisons défaillantes… Selon Insiste Consulting, qui a réalisé l'étude pour Comeos, l'apparition du RGPD en 2018 a donné un coup de fouet au secteur tandis que l'offre s’élargissait.

La domination des plateformes

Cependant, environ la moitié des achats en ligne se fait sur une plateforme où sont rassemblées différentes marques et plusieurs commerçants – Amazon, Bol.com, Zalando et Cool Blue. Seul un achat sur quatre a lieu directement sur la boutique en ligne du commerçant. Le numéro 1 incontesté reste la mode: 68% des Belges ayant effectué un achat en ligne au cours des douze derniers mois ont acheté un article de ce type, les loisirs occupant la deuxième position, tandis que le secteur de la beauté (Yves Rocher, Ici Parix XL) et de la santé (New Pharma…) a connu la plus forte croissance (+19% en 2019 par rapport à 2018). A noter que 16% des e-shoppers ont acheté des articles érotiques l’an dernier, cette catégorie ne figurant qu'à une modeste 22ème place.

Le consommateur belge achète en ligne surtout le soir ce qui désavantage les commerçants belges par rapport à ceux des pays voisins. Comeos