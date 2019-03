L'éditeur Anthemis s'allie au Luxembourgeois Legitech

Rapprochement belgo-luxembourgeois dans le monde de l'édition juridique. L'éditeur belge Anthemis s'allie à Legitech, avec un accent mis sur l'offre numérique.

Dans les faits, c’est la maison d’édition luxembourgeoise Legitech qui acquiert Anthemis, basée à Limal (Wavre). Mais en pratique, rien ne change : Patricia Keunings et Anne Eloy, les deux administratrices déléguées, restent à la tête d’Anthemis avec un maintien des équipes (9 personnes au total). "C’est un renforcement réciproque de deux structures de taille comparable. Anthemis apportant un important catalogue et un savoir-faire éditorial, Legitech apportant une expertise dans le domaine numérique", soulignent Patricia Keunings et Anne Eloy.

Anthemis, qui a été créée en 2005, publie des auteurs comme Thierry Litannie, Philippe De Page ou encore Bruno Colmant.

C’est un renforcement réciproque de deux structures de taille comparable. Anne Eloy et Patricia Keunings (Anthemis)

Legitech est l’éditeur juridique de référence de la place luxembourgeoise. "Pour nous, c’est une véritable opération win-win qui vient de se conclure", déclare dans un communiqué Marc-Olivier Lifrange, le CEO de Legitech. Il évoque la mise en place rapide de synergies éditoriales et commerciales et de la constitution d’une offre numérique complète belgo-luxembourgeoise et, à moyen terme, européenne.

Derrière Legitech, on trouve en tant qu’actionnaire Nicolas Buck, figure importante du monde économique grand-ducal. Il vient d’être nommé président de l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) après avoir présidé la Fedil (Fédération des industriels luxembourgeois). Il est également président de Banque de Luxembourg Investments et actif dans le monde des start-ups.

Legitech, créé en 2006, est actif principalement au Luxembourg et dans la Grande Région (avec les régions avoisinantes de Belgique, France et Allemagne). La firme a connu un important développement depuis la fin 2017 avec de nouveaux produits et services dont la base de données juridiques LexNow.

Anthemis dispose également d’une offre numérique avec Jurisquare, plateforme qui donne accès à une vaste collection digitale de publications juridiques en Belgique. Anthemis réalise aussi des ouvrages pour le compte de diverses sociétés ou fédérations. La société travaille avec tous les barreaux francophones et de nombreuses universités.