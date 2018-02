L'imprimerie belge Graphius devient le leader européen pour la BD

La stratégie de l'entrepreneur gantois Denis Geers est de rassembler en un groupe fort de nombreuses petites imprimeries, en difficulté face à la numérisation et la concurrence de l'Europe de l'Est. Son groupe familial, Graphius, vient de mettre la main sur l'imprimerie française PPO spécialisée dans les bandes-dessinées. Installée à Palaiseau, celle-ci imprime notamment Lucky Luke, Blake et Mortimer et Largo Winch