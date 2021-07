L'intérim et le recrutement se redressent en 2021

Les entreprises de travail intérimaire, de recrutement et de sélection sont passées par toutes les couleurs l'an dernier après le déclenchement de la crise pandémique. Elles ont dû à la fois mettre une partie de leurs travailleurs au chômage temporaire et fournir des renforts caisse à une série de secteurs essentiels soudain débordés, comme la grande distribution ou les soins de santé. Sur l'année entière, le secteur de l'intérim a vu son volume d'activité reculer de 15% , a calculé Federgon , la fédération des prestataires de services de ressources humaines (RH) en Belgique.

En 2020, les services de sélection et recrutement ont vu leur activité se contracter de 32% en Belgique.

Les services de recrutement et de sélection ont subi un recul du même ordre: -25%. Cela s'explique par l'effet dévastateur du premier "lockdown", puis l'attitude prudente des entreprises qui ont eu tendance à reporter les engagements en fixe.

Directeur de Recherche et Affaires économiques, Federgon

Trois pistes pour la relance

Federgon et ses entreprises membres se disent prêts à apporter leur contribution à la relance et à la modernisation du marché du travail. Pour atteindre l'objectif de nos gouvernants qui vise un taux d'emploi à 80% d'ici 2030, la fédération pointe trois chantiers à mener à bien: "les transitions, l'activation et la formation tout au long de la vie", souligne sa CEO Ann Cattelain.