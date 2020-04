La CEO de Securitas Belgique sur le départ

Ingrid Merckx, la CEO de la filiale belge du géant de la sécurité et du gardiennage Securitas, serait sur le point de quitter sa place deux ans à peine après avoir accepté de relever le défi.

Au siège de Securitas Belgium, on ne veut ni confirmer ni infirmer l'information. On consent juste à nous indiquer qu'un communiqué suivra bientôt. On ignore les raisons de ce départ surprise, à peine deux ans après son entrée au service du groupe.