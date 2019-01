La fusion UPS-TNT ne pouvait pas être interdite

La Commission européenne ne pouvait pas interdire la fusion entre UPS et TNT Express . Cette interdiction avait déjà été balayée d'un revers de main par la justice européenne. Aujourd'hui, la Cour européenne confirme, via un jugement en appel cette décision: la Commission ne pouvait pas en 2013 s'opposer à la fusion entre les deux opérateurs. Elle base son jugement sur une erreur de procédure.

Sur le terrain, plus grand chose. En effet, TNT est finalement tombé dans le giron de FedEx pour 4,4 milliards d'euros.

Reste donc la demande de dédommagements introduite par UPS . Dans la foulée du premier jugement défavorable à la Commission, UPS avait introduit une demande de compensation pour sa fusion avortée. L'Américain réclamait ainsi à l'Union européenne 1,7 milliard d'euros assortis des intérêts et des taxes qu'il aurait dû payer . La décision du jour ouvre donc la porte à cette requête .

Dans le chef d'UPS, on se félicite de la décision. "La Cour a reconnu qu'UPS n'avait pas bénéficié d'une audition équitable. L'arrêt rendu en faveur d'UPS fait ressortir un certain nombre de points pour préserver un environnement concurrentiel en Europe en clarifiant la procédure et les critères pertinents pour l'approbation de la fusion."