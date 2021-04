La pépite indienne des Boël et Spoelberch se renforce dans l'enseignement physique

Fondée par un enseignant, Byju’s est devenue un phénomène. Dix après son lancement , la plateforme indienne d'apprentissage est désormais valorisée à 13 milliards de dollars . Avec ses méthodes pédagogiques faisant la part belle au jeu et à la vidéo, elle compte aujourd'hui plus de 80 millions d’utilisateurs, dont 5,5 millions d’abonnés payants, après un coup d'accélérateur notable en période de pandémie.

L'entreprise trentenaire compte plus de 215 centres où 250.000 étudiants se voient préparés aux concours ultra-compétitifs des meilleures écoles d'ingénieurs et de médecine d'Inde .

"Comme l'ont montré 12 mois de pandémie, il est clairement nécessaire de combiner éducation hors ligne et en ligne", a déclaré Byju Raveendran, CEO et fondateur de Byju's. "L'avenir de l'apprentissage est hybride, et amener les étudiants dans un centre hors ligne à proximité apporte rigueur, intensité et une touche humaine."