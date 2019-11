"La performance de bpost en 2020 va dépendre de deux facteurs-clés"

La nomination d’un nouveau CEO et des résultats trimestriels supérieurs aux attentes ont été salués en Bourse. Les regards sont désormais tournés vers 2020.

On s’est mis en mode "prior" chez bpost pour trouver un remplaçant à Koen Van Gerven , le CEO du groupe qui est sur le départ.

L’heureux élu s’appelle Jean-Paul Van Avermaet , l’actuel patron pour la Belgique et la France du groupe mondial G4S spécialisé dans le gardiennage et la sécurité. La société est cotée en Bourse ce qui est, sans doute, le seul point commun avec bpost. Dans la foulée, l’opérateur a également remanié son comité exécutif.

Le titre grimpe

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le groupe a, dans le même temps, publié des chiffres trimestriels supérieurs aux attentes grâce au courrier transactionnel et une très forte croissance des colis au Benelux. Radial , la filiale américaine à l’origine de bien des soucis semble, pour sa part, être sur la bonne voie souligne un analyste d’ING.

Résultat de cette conjonction positive : le titre retrouvait du cachet ce matin avec un gain de 7% 11,2 euros ce qui porte à 40% sa progression depuis le début de l’année. C’est bien, mais on est encore loin, très loin, des sommets atteints en mars 2018 (28 euros) juste avant que l’action ne parte en vrille.

4e trimestre plus faible

Les regards des analystes se tournent maintenant vers l’avenir immédiat et plus lointain de l’opérateur postal.