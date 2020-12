La plateforme Helpigo n'aiguille plus vers aucun job

La start-up de rencontre rapide entre employeurs et candidats à l'embauche a mis la clé sous la porte. Fin de parcours pour une idée qui avait semblé séduisante.

Clap de fin pour Helpigo. Cette entreprise innovante, qui avait réussi à se démarquer dans le secteur des plateformes en ligne de recherche et d'offre d'emploi, a mis un terme à ses activités. Ses associés ont décidé, le mois dernier, sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation, avons-nous appris à bonne source. Contacté, le fondateur Michaël Van Cutsem a confirmé la fermeture, mais n'a pas souhaité s'exprimer davantage.

En 2016, la start-up bruxelloise avait réussi une jolie percée médiatique en présentant sa plateforme. Son interface digitale mettait immédiatement en relation les employeurs en quête de travailleurs et les demandeurs d'emploi, en les regroupant par région. Le "match" entre les deux parties pouvait se faire en quelques clics et en quelques minutes. Objectif, répondre efficacement à des besoins urgents de recrutement.

En 2017, la plateforme avait atteint ou dépassé les 20.000 candidats à l'embauche inscrits.

Ses concepteurs avaient misé assez logiquement sur les secteurs à haute intensité de main-d'œuvre, en commençant par démarcher l'horeca, les commerces de détail, la grande distribution et les centres de bien-être ou fitness, avant d'élargir leur territoire notamment à la logistique et la construction. La plateforme s'était aussi profilée comme partenaire pour les agences d'intérim, les secrétariats sociaux, les services publics d'emploi, etc. C'est ainsi que des groupes comme Partena, Securex ou le Forem renvoyaient à son site. "Nous ne sommes pas concurrents, mais complémentaires des sociétés d'intérim", avait expliqué Michaël Van Cutsem.

Deux levées de fonds

Helpigo avait procédé à une 1re levée de fonds en crowdfunding via la plateforme de Spreds (MyMicroInvest, à l'époque), à hauteur de 575.000 euros. Elle avait réalisé une 2e augmentation de capital de 480.000 euros en accueillant IP Belgium, la filiale du groupe RTL, dans son capital en octobre 2019.

1,01 million d'euros perte reportée À la fin de 2019, Helpigo accusait une perte reportée de 1,01 million d'euros.

En 2017, la plateforme avait atteint ou dépassé les 20.000 candidats à l'embauche inscrits. Ses résultats financiers n'ont en revanche pas suivi la tendance souhaitée. Ces trois dernières années, elle avait clôturé ses comptes sur une marge brute d'exploitation négative, ce qui s'était reflété dans ses résultats nets. Tant et si bien qu'à la fin septembre 2019 (exercice décalé), elle accusait une perte reportée d'un peu plus d'un million d'euros. Le confinement et son impact sur l'horeca et le commerce aura sans doute aggravé les choses.