La plateforme de recrutement JobTeaser débarque en Belgique

Le business model de JobTeaser est assez simple. La plateforme est accessible gratuitement via l’intranet des universités et hautes écoles. Les étudiants et jeunes diplômés peuvent y poster leurs CV, demandes de stage et d’emploi. Elle propose aussi conseils, coaching, vidéo, podcasts, événements, etc. Ce sont les entreprises qui la rémunèrent, que ce soit via des offres de stage (190 euros) ou d’emploi (390 euros), via des outils "d’employer branding" (visibilité sur la plateforme) vendus à 10.000 euros par an, ainsi que via le service "ShortList" (8.000 euros), permettant aux entreprises d’affiner leurs recherches de profils particuliers très prisés comme, par exemple, des ingénieurs.