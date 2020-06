La scale-up Kaspard gonfle de 500.000 euros et regarde vers l'international

Cet investissement est le premier de ce type pour le fonds d'investissement piloté par Be Angels qui entend se positionner dans la phase "post Business Angels/pré Venture Capital" de la vie d'une start-up. Un moment stratégique pour investir puisqu'il tend à répondre au creux de capitaux propres que rencontrent bon nombre de jeunes pousses à ce stade de leur développement. "ScaleFund a pour ambition d’entrer au capital et soutenir le développement de sociétés ayant consolidé leur équipe et validé leur positionnement stratégique avec un début de traction commerciale de leur(s) produit(s)", explique le fonds.