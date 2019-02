"La sécurité ne réside pas dans l'emploi, mais dans les compétences"

Dans les grandes villes comme Bruxelles, Anvers ou Amsterdam, nous avons moins de bureaux qu’avant. Mais ils sont plus grands. Pour les candidats à un emploi, il n’est plus nécessaire que nous soyons présents à chaque coin de rue.

En quoi consiste cette transparence?

Nous avons adapté une stratégie que nous baptisons ‘tech and touch’: nous veillons à placer le contact humain entre le client et le candidat postulant au moment le plus opportun. Auparavant, on démarrait de zéro: le postulant venait chez nous et nous entamions une discussion pour mieux le connaître et chercher un emploi ensemble. Aujourd’hui, toutes les étapes préliminaires se font en ligne.