Le Belge est peu sensible au Black Friday

D’après Noelle Stevens, trade marketing director chez IPG Mediabrands, " le phénomène est largement connu et pourtant, nous sentons un certain calme, pour ne pas dire opportunisme de la part des consommateurs belges". Il est vrai que, parmi les 1.000 Belges interrogés pour mener l’enquête à bien, l’agence a pu observer que seul un quart d’entre eux déclaraient avoir l’intention ferme de bénéficier de promotions à l’occasion du Black Friday. C’est plus (32%) pour la tranche des 18-34 ans.

Idéalement positionné dans le calendrier, à la veille des fêtes de fin d’année, le Black Friday vise à attirer le chaland en quête de cadeaux à faire ou à s’offrir. Parmi les produits les plus prisés lors de l’événement, les vêtements (47%) suscitent le plus grand intérêt des répondants. Ils sont suivis par les livres, les jeux vidéo, les produits de beauté et le matériel HI-FI. IPG Mediabrands relève aussi une propension à la consommation lors du Black Friday plus marquée chez les francophones que chez les néerlandophones du pays.