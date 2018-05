Le CEO de bpost sera auditionné fin juin

Il ne se passe quasiment plus un jour sans qu’on parle de bpost . Ce mercredi, l’entreprise semi-publique cotée a de nouveau retenu l’attention des parlementaires, une semaine après qu’ils eurent échangé des vues un peu vives sur le sujet, en séance plénière, avec Alexander De Croo , le vice-Premier ministre et ministre de tutelle. Ce mercredi, c’est en commission Infrastructures qu’un aréopage de députés fédéraux ont approuvé la proposition de l’Ecolo Gilles Vanden Burre d’ auditionner Koen Van Gerven . Le rendez-vous avec le CEO de bpost a été fixé au 26 juin.

Dialogue social

Les soucis des députés de l’opposition concernent les projets de la direction de bpost d’augmenter le prix du timbre, de proposer de le tarifer différemment selon que le consommateur souhaite que sa lettre soit livrée le lendemain ou plus tard, d’éventuellement réduire la distribution du courrier et de supprimer un certain nombre de boîtes rouges à travers le pays. Ils ont aussi déploré la rupture du dialogue social dans l’entreprise, allusion aux négociations avortées sur l’externalisation de services de catering et de nettoyage et sur la réduction de l’emploi au call center.