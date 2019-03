Le Ceran devient français

Lire plus

Les deux principaux actionnaires, la holding Nomainvest avec 53% (holding des familles Noël et Jolly) et le management (40%) vont échanger leurs titres contre des parts dans Châteauform’; les deux autres (Etilux avec 4,5% et ING Belgique avec 2,5%) seront rémunérés en cash. La transaction, dont le montant est confidentiel, devrait être bouclée d’ici fin juin.