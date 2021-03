Le Monsieur propre des blouses blanches et bleues de travail Scaldis devient français

Changement de mains pour Scaldis . Le spécialiste de l'ultrapropre dans les blouses blanches et bleus de travail vient en effet de passer sous pavillon hexagonal, a-t-on appris. La société est reprise par le géant français Elis , coté à la Bourse de Paris. KBC Securities et le cabinet CMS De Backer conseillaient les vendeurs.

Basé à Perwuelz , dans le Hainaut et opérant un site annexe à Lyon , Scaldis est le leader belge et l'un des poids lourds européens dans le monde de la blanchisserie industrielle . La société fournit des vêtements de travail adaptés aux besoins spécifiques de la pharma et du médical, de la microélectronique, de l'alimentaire, ou encore de l'aérospatial. Une activité qui lui a permis d'enregistrer un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2020 .

L'opération permet à Elis de renforcer sa position sur le marché rentable et en forte croissance dit de l'"ultra propre" – qui représente les deux tiers de l'activité de Scaldis, le reste étant constitué de la vente et de la location de vêtements de travail traditionnels.

Et ce, alors que l'année 2020 fait tache pour le groupe français. Et pour cause, spécialiste de la location-entretien de draps à destination du secteur hôtelier et de vêtements de travail, l'entreprise a été frappée de plein fouet par la crise du coronavirus. Le chiffre d'affaires annuel a chuté de 14,5%, à 2,8 milliards d'euros l'an dernier, quand l'excédent brut d'exploitation (ebitda) reculait lui 14,1% à 947,5 millions d'euros.