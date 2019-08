Le PTB dénonce le "parachute doré" du patron de bpost

Contractuellement, Koen Van Gerven devrait percevoir à la sortie une prime de 500.000 euros et sera interdit de travailler pour la concurrence une année durant un an.

Contractuellement, il devrait percevoir à la sortie une prime de 500.000 euros et sera interdit de travailler pour la concurrence une année durant. Une prime jugée inadmissible par Raoul Hedebouw, parlementaire PTB.

De l'argent pour les postiers

"En seulement cinq ans, il a réalisé un véritable carnage social. Délocalisation de l'informatique, licenciements dans les call-centers, sous-traitance du nettoyage et des cantines, suppression de 3.000 boîtes rouges, augmentation du prix du timbre et récemment arrêt du passage quotidien des facteurs... Koen Van Gerven s'est appliqué à détruire tout l'héritage de notre poste publique."

Une pratique tout à fait normale

Cette montée au créneau du PTB a toutefois peu de chances d'aboutir. Une telle clause est en effet monnaie courante, rappelle le professeur Dirk Buyens (Vlerick). "La personne, qui pendant des années vend un produit, peut facilement retrouver un emploi à la concurrence. Si on veut empêcher cela, il faut alors être prêt à verser environ un an de salaire, ce qui pour Van Gerven représente environ 500.000 euros."

De plus, on le sait, la question salariale risque d'être un frein à la quête d'un successeur à Van Gerven. Les patrons des entreprises publiques et semi-publiques sont en effet soumis à une limitation salariale. Dans le privé, les patrons de sociétés comparables gagnent près du double.