Le conseil de bpost en passe d'être profondément renouvelé

Les plus chauds partisans de l'ex-CEO Jean-Paul Van Avermaet au conseil d'administration de bpost vont-ils payer pour leur soutien? La question mérite d'être posée à la lecture de la convocation des actionnaires de l'opérateur semi-public à l'assemblée générale du 12 mai prochain. On y lit, en effet, que les mandats des administratrices indépendantes Philly Teixeira et Saskia Van Uffelen arriveront à leur terme et ne seront pas renouvelés. Or ces deux dames avaient soutenu depuis le début le CEO et lui avaient maintenu leur confiance, contrairement à une frange de plus en plus large de leurs confrères au conseil au fil du temps et alors que s'accumulaient les mauvaises nouvelles sur la société et son dirigeant.