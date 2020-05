Le dividende de bpost sur la sellette...

Bpost a suspendu sa politique actuelle en matière de distribution de ses bénéfices en raison de la pandémie. Pour un analyste, le dividende pourrait se situer entre 35 et 40 centimes en 2020 dans le cas où le groupe postal décidait d’en payer un…

Au terme de son premier trimestre, bpost a dégagé des revenus de 935 millions d’euros (+3,1%) et un Ebit ajusté de 76 millions (-21%) des chiffres qui sont légèrement supérieurs aux attentes du marché. Le volume du courrier a accusé une chute de près de 10% découlant de l’annulation de campagnes publicitaires en raison du Covid-19. De leur côté, les activités colis et logistiques enregistrent des hausses de revenus de 8,5% en Europe et Asie et de 14,3% aux Etats-Unis.

Nouvelle politique de dividende

Mais il n’est pas sûr que la croissance constatée dans les colis se transforme en bénéfice relativise Ruben Devos de KBC Securities ("conserver"; 9,5 euros). Il rappelle que plusieurs concurrents ont contré l’idée selon laquelle l’impressionnante accélération de la croissance dans l'e-commerce provoquée par l’épidémie puisse se répercuter jusqu’à la "bottom line" du compte de résultats.

16,7 millions euros Au total, Bpost évalue à 16,7 millions d’euros l’impact de la pandémie sur son Ebit pour le premier trimestre.

Au total, Bpost évalue à 16,7 millions d’euros l’impact de la pandémie sur son Ebit pour le premier trimestre. Dans ce contexte, le groupe a annulé ses prévisions pour 2020 et a décidé de suspendre l’ambition actuelle de distribuer un minimum de 85% de son résultat net. Un nouvelle politique de dividende sera décidée lorsqu’il y aura plus de visibilité sur l’impact de cette crise à plus long terme.

Quel coupon pour 2020?

Marc Zwartsenburg d’ING ("conserver"; 8,25 euros) a sorti sa calculette. D’après ses estimations, l’Ebit ajusté pour 2020 devrait se situer entre 140 et 170 millions d’euros contre une prévision antérieure de bpost comprise entre 240 et 270 millions d’euros et un consensus de 212 millions. "Le dividende est encore plus difficile à estimer mais en regardant le cash flow libre potentiel, il pourrait être limité à 0,35-0,40 euro dans le cas où bpost décidait d'en payer un."

"Bpost continue d’être confronté à une baisse de son bénéfice dans la mesure où le levier opérationnel des colis et de Radial reste insuffisant pour compenser le déclin du volume du courrier qui s’accélère." Frank Claassen Analyste chez Degroof Petercam

Ruben Devos rappelle qu’avant les résultats publiés lundi soir, le marché tablait sur un dividende de 45 centimes par action pour 2020, en baisse de 38% par rapport à l'estimation antérieure de 73 centimes en mars. Pour l’exercice 2019, bpost a décidé de passer le dividende final et de se limiter à un coupon de 62 centimes.