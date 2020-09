Le géant indien de l'e-learning Byju's débarque en Europe

L'application d'apprentissage a été téléchargée 8 millions de fois et compte plus de 400.000 étudiants s'acquittant de l'abonnement annuel d'une centaine d'euros environ.

Valorisée à plus de 10 milliards de dollars, la plateforme d'apprentissage indienne à l'actionnariat belge sera bientôt proposée aux écoliers allemands et britanniques.

"Nous allons nous concentrer sur le développement et l'élargissement de nos produits, plus profondément en Inde, mais aussi au niveau international."

C'est par ces mots que Divya Gokulnath, cofondatrice de Byju's, a récemment ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de la plateforme d'apprentissage indienne en plein boom dont sont actionnaires, notamment, Sofina (8,21%) , le holding de la famille Boël, et Verlinvest, le holding de la famille de Spoelberch (AB InBev).

Situation de force

Et pour cause, l'entreprise est désormais plus que solide pour sortir de son Inde natale. Un projet mûri de longue date, nous glisse un fin connaisseur de la société.

En effet, d'un côté, la fermeture des écoles induites par la crise du coronavius a dopé la demande déjà croissante d’apprentissage en ligne, permettant au groupe de désormais lorgner le milliard de dollars de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, contre 370 millions encore l'an dernier.

Byju's est désormais valorisée à quelque 10,8 milliards de dollars.

D'un autre côté, la jeune pousse a franchi cette année un cap hautement symbolique, avec une valorisation supérieure à 10 milliards de dollars. Une valorisation atteinte en moins dix ans d'existence. On parle d'ailleurs aujourd'hui de "décacorne", néologisme désignant une entreprise de dix fois la taille d'une "licorne", ce terme employé lui-même pour qualifier une start-up dont la valorisation a dépassé le milliard de dollars.

"Nous voulons devenir l'une des plus grandes marques prestataires d'apprentissages au monde." Divya Gokulnath Cofondatrice de Byju's

L'heure était donc propice aux grands projets. Objectif? Devenir "l'une des plus grandes marques prestataires d'apprentissages au monde", soulignait d'ailleurs l'entreprise courant de semaine dernière dans une interview accordée aux médias indiens. À coups d'acquisitions, certes, mais aussi de déploiement géographique. Dont en Europe – une première.

Première européenne

Car, si "plusieurs marchés anglophones" sont désormais visés hors Inde, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou Singapour, par exemple, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont désormais aussi dans le viseur de Byju's, a-t-on appris. Ce qui témoigne pour la première fois concrètement de l'ambition européenne du géant de l'"edtech", du nom de ces start-ups technologiques actives dans le monde de l'éducation.

La société se concentrera "sur les jeux éducatifs, pour les 6-10 ans, dont le tronc est bien plus commun entre pays".

Alors, cette fois, la méthode Byju's sera quelque peu différente. Le géant ne se focalisera pas ici sur ce qui a fait son succès en Inde, à savoir des cours préparatoires au Bac indien, sésame aux universités et aux meilleures écoles d'ingénieurs. Non, ici, la société se concentrera "sur les jeux éducatifs, pour les 6-10 ans, dont le tronc est bien plus commun entre pays", évoque un observateur averti.

À ce titre, la plateforme pourra jouer une carte de choix, à savoir ses droits d'utilisation des personnages de Walt Disney, depuis la signature d'un important deal en 2019 avec le géant du divertissement, qui vulgarisent à l'envi maths et sciences, notamment.

De quoi maximiser les chances du géant indien sur le marché européen, d'autant que "l'application est très bien faite et propose énormément de contenus. L'explication de concepts parfois complexes y est très ludique pour les enfants", poursuit cet observateur averti.

Succès garanti?

Pour autant, parvenir à atteindre un taux de pénétration à l'indienne sur le Vieux continent constituera un vrai défi. Car il est un élément important à rappeler. Si Byju's a connu une importante montée en puissance en Inde, c'est surtout grâce (ou à cause) "à la différence de chez nous, d'un enseignement médiocre, lié à des salaires très faibles des enseignants", évoque notre interlocuteur. "Cela a permis à l'application de rencontrer un vrai besoin, immédiatement, d'autant que les fondateurs se sont concentrés sur toutes les villes hors Tier-1 cities (villes qui comptent plus de 100.000 habitants, NDLR)".

Le vrai challenge sera donc surtout de réussir à adapter le business model au marché européen.

De plus, en Inde, les parents d'élèves sont conscients des réalités de terrain rencontrées sur place et désireux d'offrir le meilleur à leurs enfants. Ils consentent donc déjà beaucoup d'argent à l'éducation. Pour ne prendre que le marché du tutorat, par exemple, "l'on parle d'un marché de 15 milliards de dollars en Inde. Alors, quand il s'agit de devoir s'acquitter d'un abonnement d'une centaine d'euros par an environ pour un écolier sur Byju's, c'est une somme, certes, mais qui est en réalité déduite d'un budget déjà consacré à d'autres choses".