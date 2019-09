Le gouvernement wallon veut prendre la main chez Nethys

À peine installé, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo se retrouve déjà obligé d’agir de toute urgence dans le dossier Nethys suite aux révélations concernant la vente par l’intercommunale liégeoise de VOO et Win. Et visiblement, dans les couloirs de l’Elysette, on entend agir avec la plus grande fermeté afin de rétablir l’ordre chez Nethys, ou du moins d'obtenir un solide éclaircissement concernant la cession de ses deux filiales.