Le limogeage du patron de bpost n'émeut pas les marchés

Les marchés ont très peu réagi à l'annonce du départ forcé de Jean-Paul Van Avermaet de son poste de CEO de bpost. Et cela, malgré l'incertitude que cette situation engendre.

Week-end pourri pour les CEO. Enfin, pour deux d’entre eux qui ont été mis à la porte sans que l’on puisse parler de réelle surprise. Emmanuel Faber n’est plus le patron de Danone , une décision que le marché a salué en faisant grimper le titre de 5%. Par contre, le départ forcé de Jean-Paul Van Avermaet de son poste de CEO de bpost n’a guère suscité l’enthousiasme en bourse, l'action restant relativement stable.

C’est via un communiqué de presse publié dimanche soir que l’on a appris que le conseil d’administration de l’entreprise semi-publique a désavoué son CEO et a confié les pouvoirs de la gestion journalière à son président, François Cornelis . Un président qui, jeudi encore, défendait le bilan de son CEO dans les colonnes de L’Echo .

Accumulation de facteurs

Apparemment, les administrateurs qui réclamaient la tête de Jean-Paul Van Avermaet la semaine dernière ont finalement obtenu gain de cause. Comme le résumait ce mardi matin Petra De Sutter , la ministre en charge des entreprises publiques, cette mise à l’écart est le fruit de l’accumulation de plusieurs facteurs : le contexte difficile de l’entreprise, les défis internationaux, la communication et le manque de confiance.

Les résultats publiés la semaine dernière ont montré clairement que bpost ne se trouvait pas là où le marché l’attendait en termes d’efficacité et d’agilité malgré les signaux positifs du 3e et 4e trimestre, souligne, pour sa part, Thomas Couvreur de KBC Securities. "Plus particulièrement, comparé à ses concurrents européens, bpost était à la traîne au 4e trimestre, démontrant que des changements sont nécessaires."