Le marché de l'art se contracte, mais les prix continuent d'augmenter

Selon le rapport semestriel d'Artprice, spécialiste des cotations sur le marché de l'art, les collectionneurs d'oeuvres remarquables semblent attendre des moments plus favorables pour vendre, le montant des transactions s'étant contracté de 17,4% au premier semestre 2019 par rapport à la même période l'an passé. L'indice global des prix a cru, par contre, de 5% , les prix de l'art contemporain augmentant de 40%.

L'étude d'Artprice prend en compte les enchères publiques (frais acheteurs inclus) de "Fine Art" (peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes, vidéos, installations et tapisseries), recensant 262.300 lots vendus aux enchères dans le monde, pour un chiffre d'affaires cumulé de 6,98 milliards de dollars (-17,4%).

Hong Kong à contre-courant

Si 262.300 lots ont été vendus - une légère hausse de 0,1% -, la contraction du chiffre d'affaires est remarquable et affecte tous les plus grands marchés: Etats-Unis (3,3 milliards USD, -20%), Chine (1,7 milliard USD, -12%), Royaume-Uni (1,4 milliard USD, -25%). Les marchés plus secondaires sont également touchés, comme la France (329 millions USD, -12%).