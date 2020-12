Le nouveau dividende de bpost n'emballe pas le marché

La nouvelle politique de bpost en matière de dividendes a déçu le marché qui s'attendait à mieux. Le titre chutait en matinée sur Euronext Bruxelles.

Sans surprise, le nouveau plan stratégique "Connect 2026" dévoilé, ce mardi matin, par bpost vise à accélérer sa transformation en un groupe omnicommerce, entendez par là, à se déployer davantage dans les colis et la logistique du commerce en ligne tout en assurant la distribution du courrier classique. Il s’agit principalement de compenser, et même plus, la perte de l’ebit résultant du déclin de cette dernière activité d’ici à 2026.

Dans cet objectif, le groupe postal a l’intention d’investir dans les paquets et l’e-commerce et envisage des acquisitions visant à accélérer le développement de Radial Europe. Tout cela aura un coût, bien entendu, ce qui explique, sans doute, que bpost ne distribuera plus que 30 à 50% de son bénéfice net IFRS, contre 85% de son bénéfice aux normes comptables belges avant. Une annonce qui a fait chuter le cours de bourse, le titre perdant plus de 8% en matinée.

Dividende sous les attentes

C’est que cette fourchette s’est révélée inférieure aux attentes du marché. ING tablait ainsi sur 50% et Degroof Petercam sur 50 à 60%. "Le pay out ratio plus faible qu’attendu semble expliqué par le fait que des acquisitions sont à l’agenda et qu’une réduction de la dette est évoquée", signale Marc Zwartsenburg d’ING ("conserver"; 8,25 euros).

Même son de cloche chez Degroof Petercam où Frank Claassen ("acheter"; 12 euros) estime la nouvelle politique du dividende "défendable" dans la mesure où bpost veut garder de la marge pour des rachats destinés à renforcer Radial Europe. "Elle se trouve dans le bas de la fourchette mais se traduira malgré tout en un rendement correct de 4-5%."

Thomas Couvreur, de KBC Securities ("acheter" ; 11 euros), note, pour sa part, que cette prévision de 30 à 50% du bénéfice est inférieure à la politique pratiquée chez son concurrent PostNL.

L'ebit déçoit aussi

Mais d’après Marc Zwartsenburg, il n’y a pas que les prévisions en matière de coupon qui ont déçu. Celles concernant l’ebit s’affichent également sous les attentes du marché. "La volonté de plus que compenser les pertes ebit provoquées par le courrier entre 2021 et 2026 nous suggère que cela ne sera probablement pas le cas en 2021 ni en 2022 alors que le consensus s’attend à une croissance pour ces deux années-là". Frank Claassen estime, de son côté, que ces pertes seront compensées dès 2022.