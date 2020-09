Le numéro deux de bpost démissionne

Henri de Romrée, directeur de la division américaine de bpost, démissionne moins d'un an après son entrée en fonction. Il affirme ne pas pouvoir poursuivre la collaboration avec le CEO.

Début de l'année, il a été envoyé aux Etats-Unis pour gérer la filiale Radial, acquise 700 millions d'euros il y a deux ans et qui lutte contre le départ de clients et la concurrence Amazon.

Aujourd'hui, les journaux de Mediahuis annonce que de Romrée a fait savoir il y a 10 jours qu' il ne souhaitait plus travailler pour bpost. La raison invoquée: il ne peut plus faire face aux problèmes qui s'accumulent notamment avec la manière dont le nouveau CEO gère la société.

Vers la sortie?

Jean-Paul Van Avermaet est soupçonné d'une éventuelle entente sur les prix dans le secteur de la sécurité et du gardiennage . Une enquête est ouverte auprès du ministère américain de la Justice ce qui empêche Van Avermaet de voyager aux États-Unis, sous peine d'être arrêté et interrogé par le FBI.

Et de quatre

Henri de Romrée est déjà le quatrième départ de dirigeants de bpost qui est en pleine transformation d'un centre de tri du courrier vers un centre de services d'e-commerce.

Le premier a quitté le navire fut Kurt Pierloot (responsable des activités Mail et Retail). Fin de l'année dernière, Pierre Winand (activités américaines) lui emboîtait le pas. Et puis, début de cette année, on a assisté au départ du CEO, Koen Van Gerven.