Le patron de bpost mis sur la sellette par les investisseurs

Cela n’est pas vraiment surprenant. Van Gerven a remué ciel et terre lors de la journée investisseurs afin de montrer que de nouveaux cadres, une autre structure et un manager de crise allaient remettre la société américaine d’e-commerce Radial , achetée l’an dernier, sur les rails. Mais cela ne fut pas très convaincant.

Facteurs externes

La seule chose que Van Gerven puisse faire pour compenser cette baisse de volume est d’envoyer (beaucoup) plus de paquets et sabrer dans les coûts. A partir de 6%, il est impossible de compenser la baisse avec le traditionnel mix hausse de prix et baisse des coûts. Aujourd’hui on a, en outre, appris que l’opérateur postal a décidé de ne plus enlever les colis le samedi et cela pour des raisons de rentabilité.