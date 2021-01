Le secteur du bien-être réclame que sa situation soit discutée au Codeco

L'Union nationale de l'Esthétique et du Bien-être (Uneb) demande que la situation des métiers de contact soit examinée au prochain comité de concertation, vendredi.

Ce nouveau comité de concertation a été annoncé dimanche par le Premier ministre Alexander De Croo , qui a toutefois précisé que cette réunion n'aura pas pour objectif d'assouplir les mesures sanitaires en vigueur. "L'Uneb conteste cette position et réclame que la situation des métiers de contact soit à l'ordre du jour ", écrit l'organisation. La situation de son secteur doit être "examinée et analysée comme le comité s'y était engagé lors de leur rencontre en décembre 2020."

Par ailleurs, l'Union demande aux Régions de " s'activer au plus vite pour le paiement des primes régionales " et "regrette fortement que pour la Région Bruxelloise, à ce jour, rien ne soit encore mis sur la table".

L'Uneb demande aussi à la Région Wallonne de réadapter les montants de la prime wallonne pour ceux qui ont été contraints de fermer depuis le 2 novembre et ce, en fonction de la durée de fermeture. "Il n'est pas normal qu'un institut de beauté toujours fermé touche le même montant qu'un commerce de vêtements qui, lui, a rouvert depuis décembre", ajoute-t-elle.

Enfin, l'organisation revendique la prolongation du double droit passerelle (prévu jusque fin janvier 2021) pour les secteurs encore fermés à ce jour et ce jusqu'à leur réouverture.

L'UCM appelle à la réouverture des métiers de contact

L'Union des Classes Moyennes a par ailleurs appelé le Comité de concertation à autoriser la réouverture des métiers de contact (salons de coiffure et d'esthétique, tatoueurs, etc.), ainsi que des salles de fitness et des agences de paris. "Ces secteurs sont en mesure d'éviter les risques sanitaires", affirme l'association de défense des indépendants dans un communiqué.