Le service de sécurité de Tomorrowland et Pukkelpop dans des mains françaises

Le groupe DMG de Westerlo est l'un d'entre eux. Il y a peu de grands festivals de musique dans notre pays qui ne travaillent pas avec la société , bien que de grands acteurs comme Tomorrowland, Pukkelpop et Werchter utilisent souvent plusieurs acteurs pour assurer leur service de sécurité. DMG est cependant le plus grand acteur de notre pays dans ce secteur.

En outre, le groupe de Westerlo exerce également plusieurs autres activités, telles que la société "Hostessenservice", qui fournit des hôtesses pour des événements; "DMG Solutions", qui propose des services de stationnement; et la société de formation "DMG Academy". L'ensemble est désormais entre les mains des Français, via la filiale belge de Seris Security.

"Rester une entreprise distincte"

Seris a entre-temps renommé le service de sécurité de DMG en S Protection et a intégré la branche éducation à sa propre Seris Academy. "Hostesservice" et "DMG Solutions" restent des sociétés distinctes. Tout comme S Protection.

"Il est préférable de rester une entreprise distincte qui travaille pour un secteur spécifique ayant des besoins spécifiques ", explique Vandormael. David De Herdt, principal actionnaire de DMG, reste à bord, mais principalement pour développer "Hostesservice" et "DMG Solutions".

Seris n'était pas encore actif dans le circuit des festivals en Belgique et, selon Vandormael, il cherchait depuis quelques années à être actif dans ce créneau. Les contacts avec DMG ont été renforcés et ont conduit à une prise de contrôle cette année.

Plus de 110 millions de chiffre d'affaires

Avec le chiffre d’affaires de 6 millions d’euros de DMG, Seris Belgium augmente cette année son chiffre d’affaires à plus de 110 millions d’euros, soit le chiffre de l’année dernière. Seris Belgium compte près de 2.000 employés. La société est forte dans les secteurs de la distribution et de la banque. Carrefour, l’OTAN et l’armée américaine comptent également parmi sur ses clients.