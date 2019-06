Les Canadiens monnaient leur sortie d'Interparking

Le groupe canadien CPPIB vient à peine de lancer l’opération de cession de ses parts dans Interparking. Mais une banque d’affaires mandatée par CPPIB – ce serait Citigroup – a déjà contacté des candidats potentiels. Les actions détenues par AG Real Estate et la famille des fondateurs ne sont pas à vendre. La branche immobilière du groupe d’assurances AG possède 51% d’Interparking et la famille De Clercq encore 10%.

Le dossier de rachat semble taillé pour des investisseurs à long terme comme des fonds de pension, des assureurs , etc. CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) était entré dans le capital d’Interparking il y a cinq ans, en payant 376 millions d’euros pour une participation de 39% qui lui avait été vendue par AG Real Estate. Ce montant correspondait à l’époque à 13 fois l’excédent brut d’exploitation (ebitda), ce qui valorisait Interparking (471 millions d’euros de dettes comprises) à plus de 1,4 milliard d’euros.

Valorisation en hausse

Interparking est une marque bien connue du grand public. Non seulement en Belgique – où elle est la principale enseigne du secteur – mais également dans huit autres pays européens. Le groupe est devenu au fil des ans un des acteurs majeurs en Europe, à côté d’opérateurs tels que Q-Park et Indigo (ex-Vinci Park). Il est présent en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne et en Roumanie. En Allemagne et en Autriche, l’exploitant de parkings est actif sous le nom de Contipark.