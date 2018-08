Les centres d'appels d'urgence bientôt automatisés

De plus en plus d’appels d’urgence seront bientôt traités de manière automatisée en Belgique. L’entreprise de télécoms Astrid travaille à cette fin la création de la "centrale du futur".

L’an dernier, les centres d’appels "101" pour les urgences policières ont dû traiter 2,909 millions d’appels. Et les centrales qui reçoivent tous les appels au "112" et au "100" pour d’autres aides d’urgence ont reçu l’an dernier 2,659 millions d’appels. En Belgique, ces millions d’appels sont traités par (seulement) 361 collaborateurs dans les centrales 101 et 311 collaborateurs dans les centrales 100/112. Elles ambitionnent de répondre aux appels dans les cinq secondes, pendant 95% de leur temps de travail.