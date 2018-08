Les chèques-repas sont distribués à un travailleur sur trois

Les chèques-repas ont progressé beaucoup plus fortement chez les employés que chez les ouvriers, qui restent les parents pauvres du système . Sur les six dernières années, la proportion d’employeurs octroyant des chèques-repas à leurs travailleurs est passée de 32% à 40% chez les employés, et de seulement 14,6% à 16% chez les ouvriers.

Finis les éco-chèques papiers?

→ Et la suppression pure et simple des chèques-repas et des éco-chèques, qui a déjà été mise sur la table, serait-ce une solution face au manque d’attractivité? "Non. Car si on supprime cet avantage pour le remplacer par du cash défiscalisé, on peut imaginer que tous les employeurs y passeraient, ce qui ferait baisser les recettes ONSS et les recettes fiscales." Un point négatif pour les finances publiques…