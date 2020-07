Les commerçants risquent gros à l'ouverture des soldes

Les commerçants, les exploitants de cafés et restaurants et les organisateurs d'événements risquent d'être les plus touchés par les dernières mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité. "C'est une catastrophe pour les commerces à quelques jours du début des soldes", réagit le Syndicat neutre pour indépendants. Cela "aura des conséquences sévères pour des milliers d'indépendants et de PME", commente l'Union des classes moyennes. Mais concrètement, que va-t-il se passer ce samedi, au premier jour des soldes?