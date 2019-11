Les dépôts urbains, vitrine et avenir du commerce en ligne

On dispose de peu d’études internationales sur le coût réel du commerce en ligne, de la commande à la livraison sur le seuil du client. Or, chiffres à l’appui, une récente étude menée par le conseil en services immobiliers Cushman & Wakefield (C&W) confirme que la dernière étape de la chaîne de production de l’e-commerce peut représenter 50% des dépenses totales.

Le coût du "last link"

Les conclusions de ce rapport chiffré appelé à être actualisé dans le futur reposent sur un modèle nouvellement créé permettant aux développeurs, investisseurs et occupants de quantifier le coût total de la dernière étape, le "last link", pour toute propriété immobilière liée à l’e-commerce. Ce maillon clé fait référence à la dernière étape dans la chaîne logistique de l’e-commerce, que le transport soit réalisé en camionnette ou à vélo électrique, qu’il soit urbain ou rural, vers un point de collecte ou un domicile. Autre constat: les dépôts urbains, malgré des loyers significativement élevés, affectent toujours moins les dépenses globales de production.

Les consommateurs étant de plus en plus habitués aux achats en ligne, les attentes concernant le service et le délai de livraison augmentent proportionnellement au succès du modèle. Et c’est l’efficacité du "last link" (dernier maillon) qui, selon C&W, aura un impact critique direct sur ce délai de livraison et son coût.