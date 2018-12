Les folles ambitions de Datacamp

Dès le lancement en 2014 de leur plateforme d’apprentissage en ligne sur les data, les fondateurs de Datacamp ne cachent pas leurs ambitions. Si le concept de base ressemble fort aux Mooc’s (Massive open online course) où l’on a seulement besoin d’un ordinateur et d’une connexion internet pour prendre des leçons gratuites en ligne dans les plus universités prestigieuses, la start-up veut aller plus loin. "Depuis la numérisation, toutes les entreprises disposent de nombreuses données numériques, principalement des données clients. L’analyse de ces données peut donner un sérieux coup de pouce au service fourni aux clients. Mais il y a une énorme pénurie de personnes capables de travailler avec ces données. C’est un besoin que nous allons combler avec nos formations en ligne", confiait déjà son CEO, Jonathan Cornelissen.