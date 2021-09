Les fondateurs d'Easi se disputent autour de la valorisation de la société

La cour d'appel de Bruxelles vient d'ordonner aux deux fondateurs d'Easi de procéder à une nouvelle évaluation de l'actif net de la société.

Depuis plus de sept ans, Christian Castelain et Salvatore Curaba, les deux fondateurs d'Easi, une société active dans le secteur des services informatiques, se bagarrent en justice concernant la valorisation d'une partie de la société. Récemment, un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles vient de mettre les deux anciens associés dos à dos, les enjoignant à procéder à une nouvelle valorisation de l'actif net d'Easi. Dans cette affaire, Christian Castelain est défendu par Jean-Pierre Renard (Elegis) tandis que Salvatore Curaba est conseillé par Marc Dal (Daldewolf).

On le sait, la vie des entrepreneurs n'est pas toujours un long fleuve tranquille. En 2011, après plus de dix ans passés ensemble aux commandes d'Easi (entreprise de l'année 2019, ndlr), Christian Castelain et Salvatore Curaba, les deux fondateurs, ont vu leur relation se dégrader au point d'envisager la vente des actifs à un tiers, un rachat des actions de l'un par l'autre ou le maintien de l'actionnariat tel qu'il existait, avec une alternance à la tête de la société.

Le résumé Après dix années passées aux commandes d'Easi, Christian Castelain et Salvatore Curaba, les deux fondateurs, ont eu des divergences de vue.

Il a été décidé que Salvatore Curaba rachète les parts de Christian Castelain.

Les deux parties ne se sont pas entendues sur le montant de la valorisation de l'actif net d'Easi et se sont tournées vers les tribunaux pour trancher.

La 9e chambre de la cour d'appel de Bruxelles vient d'ordonner une nouvelle évaluation.

Finalement, après discussions, il est convenu que Salvatore Curaba rachète les parts de Christian Castelain si les banques le suivent. Les deux anciens associés s'entendent rapidement pour fixer la part des actions de Christian Castelain (chacun possédant la même proportion) à dix millions d'euros. Reste encore à fixer le prix de l'actif net de la société et c'est sur ce point précis que va démarrer l'empoignade entre les deux hommes.

Deux valorisations différentes

D'entrée de jeu, il est prévu que cet actif net soit évalué par RSM Interaudit. C'est dans le courant du mois d'avril 2012 que cette évaluation tombe et elle est estimée à 251.374 euros. En fonction des parts détenues par Christian Castelain, cela reviendrait à un montant de 114.375 euros. Ce dernier ne l'entend pas de cette oreille et il conteste le mode de calcul avant de préciser que l'actif net correspond à l'addition des actifs de chacune des composantes du groupe. D'après lui, cette part doit s'élever à une fourchette comprise entre 1,5 et 2 millions d'euros.

Non suivi en première instance, l'ancien associé de Salvatore Curaba s'est tourné vers la cour d'appel de Bruxelles.

Dans la foulée, Christian Castelain demande alors à Deloitte d'estimer à son tour la valeur de l'actif net de la société et le consultant arrive à un montant d'un peu plus de 4 millions d'euros. Enfin, dans le courant du mois de juin 2012, Deloitte estime même que ce montant doit être majoré et porté à 5,3 millions d'euros, bien loin des 251.374 évalués auparavant par RSM Interaudit.

Coupable de dol incident

Trois mois plus tard, Christian Castelain fait citer Salvatore Curaba devant le tribunal de commerce et demande à ce que son ancien associé soit condamné pour dol incident (dol qui incite une partie à conclure le contrat à d'autres conditions). Non suivi en première instance, il se tournera alors vers la cour d'appel de Bruxelles, où il vient d'être partiellement entendu. La cour d'appel a estimé que Salvatore Curaba s'était rendu coupable de dol incident en taisant à M. Castelain, avant la signature de la convention de cession, le résultat du calcul de l'actif net consolidé du groupe, sachant que M. Castelain n'aurait pas contracté aux mêmes conditions s'il en avait eu connaissance.

In fine, la cour a ordonné de faire faire une nouvelle évaluation par RSM Interaudit, laissant la possibilité aux parties de se tourner vers des réviseurs avant de passer, éventuellement, par la case arbitrage. Contactés par la voix de leur avocat respectif, aucun des deux anciens associés n'a souhaité réagir.