Les maisons de repos Armonea tombent dans l'escarcelle du suédois EQT

Et ce, à la différence des Spoelberch , famille actionnaire de référence du géant brassicole AB InBev, qui avaient eux préféré quitter le navire après avoir été représentés jusque-là au capital via leur véhicule d'investissement Verlinvest, empochant au passage quelque 144 millions d'euros à leur sortie.

Géant européen

Créé en 1976 , Colisée est un poids lourd sur le Vieux Continent, fort de quelque 274 établissements et de plus de 16.000 collaborateurs. L'entreprise a d'ailleurs réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros l'an dernier.

Rien qu'en Belgique, où le nombre de personnes âgées devrait augmenter de 28,5% (soit près de 4,5 millions de seniors de plus) d'ici à 2035, selon les chiffres du groupe, ce ne sont pas moins de 100 maisons de repos et de soins qui sont sous pavillon Colisée (deuxième acteur dans le pays) via Armonea. Et ce, de Woluwe-Saint-Pierre à Liège, en passant par Anvers ou Comines.