Les maisons de repos d'Armonea reprises par Colisée

Le groupe français Colisée, actif dans les maisons de repos, va reprendre le belge Armonea pour former le quatrième plus gros opérateur de services aux personnes âgées en Europe. En Belgique, en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne, les deux réseaux combinés, avec 270 établissements spécialisés, accueilleront plus de 26.800 résidents.