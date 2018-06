Les prévisions de bpost déçoivent, nouveau coup de tampon pour l'action

Les prévisions de résultats de bpost pour les cinq années à venir ont déçu le marché. Au moment où va débuter la journée "investisseurs", le titre touche un nouveau plus bas historique.

Une dégringolade de 50%! C’est le bilan catastrophique de l’action bpost depuis la mi-mars. Rappelez-vous, c’est à ce moment-là que le groupe a publié ses résultats annuels 2017 et surtout ses prévisions 2018. Ces dernières avaient particulièrement déçu les analystes et mis à jour des cadavres dans les placards de Radial, la récente acquisition américaine.

Aujourd'hui, avant l’ouverture des marchés, l’opérateur postal a publié l’essentiel du message qui sera le sien lors de sa journée investisseurs ("capital markets day") qui se tient ce jeudi après-midi. L’occasion de faire le point après la publication des chiffres du premier trimestre 2018 en mai dernier qui se sont traduits par une nouvelle chute de l’action, le groupe ne visant plus que le bas de la fourchette de sa guidance d’Ebitda.

Mais l'accueil a été exécrable: le titre a encore une fois été lourdement tamponné avec une chute de 8,3% à 14,06 euros touchant un nouveau plancher historique. Explications.

Transparence chiffrée

L’objectif rappelé aujourd’hui par bpost est de devenir un acteur international de la logistique et de l’e-commerce en 2022. Avec trois axes stratégiques qui passent par le courrier, les paquets et la logistique en Europe et le développement de Radial aux Etats-Unis.

Au niveau des chiffres, le groupe dirigé par Koen Van Gerven a décidé de jouer la transparence en livrant des prévisions chiffrées pour les cinq prochaines années.

Pour l’exercice en cours, c’est encore le bas de la fourchette de 560 à 600 millions d’Ebitda normalisé qui tient la route. Nouveauté: bpost mentionne aussi un Ebit normalisé compris entre 400 et 440 millions d’euros. La valeur centrale de cette fourchette, soit 420 millions d’euros, est inférieure au consensus des analystes de 434 millions d’euros.

Pour les exercices suivants et jusqu’en 2022, l’opérateur postal évoque un Ebit organique normalisé compris entre 390 et 440 millions d’euros avec, pour 2019, une orientation vers le plancher de cette estimation. Le chiffre au centre de la fourchette, soit 415 millions, est largement inférieur aux estimations de KBC Securities qui tablait sur 429 millions en 2019 et 449 millions en 2020. Pour ces deux exercices le consensus des analystes visait respectivement 458 millions et 482 millions d’euros.

Le moteur Radial

Malgré les déconvenues récentes, bpost fonde beaucoup d’espoirs sur Radial. Il vise une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 7 à 9% entre 2019 et 2022 et une contribution à l’Ebitda de l’ordre de 100 à 120 millions de dollars d’ici 2022. Chez KBC, Ruben Devos est moins optimiste et table sur un chiffre de 85 millions de dollars. Il reste à "accumuler" sur la valeur avec un objectif de cours de 20 euros.

Marc Zwartsenburg d’ING souligne, pour sa part, le caractère (trop) optimiste des prévisions relatives à Radial. "Le gros de la guidance pour 2022 est tiré de Radial alors que nous ne disposons pas encore de détails sur comment y parvenir, ni sur les problèmes rencontrés récemment. Nous restons donc prudents" écrit-il. Il ne change toutefois pas d’avis sur l’action et maintient son conseil à "conserver" avec un objectif de 24,20 euros. Pour l'instant.