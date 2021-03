Les terrasses de la côte belge vont-elles ouvrir à Pâques?

Les bourgmestres de la côte vont-ils braver l'interdiction et rouvrir les terrasses de leurs cafés et restaurants pour les vacances de Pâques? Interrogé à ce sujet, le bourgmestre de Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, ne confirme ni n'infirme. "Je ne vais pas dévoiler mes armes. Je ne suis pas un anarchiste, mais je pense aux gens."

"Des sardines" sans service

Jean-Marie Dedecker rappelle qu'aux Pays-Bas les terrasses sont ouvertes. "Et il y a 5.000 contaminations par jours." Il ajoute qu'en Belgique, "on entasse les gens comme des sardines dans les trains et les trams et une fois sur la digue, ils ne peuvent s'asseoir que sur des bancs publics qui ne sont même pas désinfectés". Ouvrir l'horeca leur permettrait d'avoir accès à différents services dont les sanitaires.