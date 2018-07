Les titres-services sont tout bénéfice pour l'emploi

Le système des titres-services est un véritable levier pour l’emploi, et pas seulement dans le secteur de l’aide ménagère. Il offre bien sûr un job aux travailleurs peu qualifiés (140.000 aides ménagères sont employées dans les agences), mais il libère aussi du temps de travail pour les utilisateurs, ce qui augmente leur nombre d’heures prestées et leur productivité.

C’est ce qui ressort d’une enquête menée par Idea Consult auprès des utilisateurs de titres-services et des entreprises. Partant du constat que 22% des ménages belges utilisent les titres-services , que 64% d’entre eux sont actifs sur le marché du travail, et que l’aide ménagère apportée libère du temps de travail pour les utilisateurs, Idea estime que le système des titres-services a permis de créer 22.000 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires (soit 1 emploi temps plein créé par 3,5 travailleurs titres-services).

Ca, c’est pour la version quantitative. Mais les titres-services ont également de gros atouts sur le plan qualitatif: meilleure combinaison vie privée-vie professionnelle (pour 81% des utilisateurs), meilleure qualité de vie (87% des utilisateurs), moins de stress au travail (79% des utilisateurs). "Cela dépasse les objectifs initiaux du système (sortir du travail au noir, NDLR)", explique Daphné Valsamis de Idea Consult. Et cela, pas seulement pour les familles les plus aisées. "Les titres-services atteignent un public très diversifié, comprenant 24% de personnes âgées, 64% d’actifs, 38% de familles avec enfants, 8% de familles monoparentales et 31% de ménages à faibles revenus…"

Manque de temps

Dans l’enquête Idea, les utilisateurs pointent deux raisons essentielles pour lesquelles ils ont recours à ces titres-services: le manque de temps pour faire le ménage, et les problèmes physiques qui les empêchent de réaliser ces tâches eux-mêmes (surtout chez les plus âgés et les bas et moyens revenus).